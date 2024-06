St. Pauli ködert Blessin mit Video und Bratwurstduft

Hamburg (dpa) –

Legere Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit dem bekannten Totenkopfsymbol des Clubs: Alexander Blessin ließ bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des FC St. Pauli schon äußerlich keinen Zweifel an seiner Identifikation mit dem Hamburger Kult-Club. Gleich sieben Kamerateams verfolgten den ersten offiziellen Auftritt des neuen Coaches, dessen Verpflichtung der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga wenige Stunden zuvor bestätigt hatte.

Der gebürtige Stuttgarter Blessin, der zuletzt beim belgischen Pokalsieger und Vizemeister Royal Union St. Gilloise unter Vertrag stand, berichtete gut gelaunt, wie es St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann geschafft hatte, auf internationale Spiele zu verzichten und stattdessen beim Kiez-Club anzuheuern. «Er hat mir ein Video gezeigt, vom Stadion und von der Atmosphäre», sagte der 51-Jährige.

Schon bei St. Gilloise habe er es geliebt, «in das Stadion zu kommen und die Bratwurst zu riechen», bekannte der Schwabe und ergänzte: «Hier ist alles noch viel größer». Für Blessin war es nach eigener Aussage die erste Pressekonferenz, die er auf Deutsch führte. Bei seinen vorherigen Stationen in Belgien und bei Genua CFC seien englisch und italienisch die Dienstsprachen gewesen.

Bevor es Blessin ins Ausland zog, war er acht Jahre lang im Nachwuchs von RB Leipzig tätig. Zu seinen Ausbildern gehörte unter anderem Ralf Rangnick, der aktuell die österreichische Nationalmannschaft zu einem der Geheimfavoriten der Europameisterschaft geformt hat: «Es war aber nie der Plan, nach Deutschland zurückzukehren und in der Bundesliga zu trainieren.» Erst in den Gesprächen mit Bornemann formte sich das Bild. «Erst war es Neugier, dann wurde es interessanter», sagte Blessin.

Zur Mannschaft hatte der neue Trainer bislang kaum Kontakt. «Sie sind im wohlverdienten Urlaub», sagte Blessin. Lediglich mit Abwehrspieler Philipp Treu, der nach seinem Wadenbeinbruch schon in das Training eingestiegen ist, hat er einige Worte gewechselt. Zu Peter Nemeth, der nach derzeitigem Stand Co-Trainer bleiben wird, hat der 51-Jährige gute Kontakte: «Wir haben gemeinsam bei den Sportfreunden Siegen gespielt.»

Gemeinsam mit Andreas Bornemann steht für Alexander Blessin nun die Kaderplanung im Fokus. «Jetzt geht es in die Details», sagte der Sportchef. «Wenn ein Marcel Hartel mit 30 Torbeteiligungen wegbricht, ist das schon eine Hausnummer», sagte der Coach über den Toptorschützen der vergangenen Saison, der den Club verlassen hat. «Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance für die anderen Spieler», meinte er.

Dass er als Nachfolger von Aufstiegsheld Fabian Hürzeler in große Fußstapfen tritt, ist dem Ex-Profi, der in seiner aktiven Karriere zweimal mit den Stuttgarter Kickers am Millerntor gespielt hat, bewusst. Für ihn steht aber fest: «Ich bin kein Fabi 2.0, sondern ich bin Alex Blessin.»

Bis zum Trainingsstart am 8. Juli soll der Kader des Bundesliga-Aufsteigers bereits konkretere Formen angenommen habe. Einen guten Monat später steht die Saisoneröffnung am Millerntor auf dem Programm. Am 9. August (18.30 Uhr) ist der italienische Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu Gast. Spätestens bis dann will Alexander Blessin eine eigene Wohnung bezogen haben: «Ich mag das Hotelleben nicht.»