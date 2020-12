Offenbar Schüsse auf Streifenwagen und weiteres Auto

Vechelde (dpa/lni) – Auf einen Streifenwagen und ein weiteres Auto sind an der Bundesstraße 1 bei Vechelde (Landkreis Peine) offenbar Schüsse abgegeben worden. Zunächst war am Donnerstagabend ein 39-jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße unterwegs, als auf einmal die Scheibe seiner Fahrertür zerbarst, wie die Polizei mitteilte. Ein Streifenwagen rückte an, um den Vorfall aufzunehmen. Als die Polizisten an dem Ort des Geschehens vorbeifuhren, zersplitterte auch bei ihrem Wagen die Scheibe der Fahrertür. Sowohl die Polizisten als auch der Fahrer des anderen Autos blieben nach erstem Stand unverletzt.

Aufgrund der Gesamtumstände sei der Gebrauch einer Schusswaffe wahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten aber an, an den Fahrzeugen soll eine Spurensuche durchgeführt werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen versuchten Totschlags.

