Özdemir besucht Photovoltaikanlagen im Norden

Lottorf/Klein-Rheide (dpa/lno) –

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat zwei Photovoltaikparks in Schleswig-Holstein besucht. In Lottorf informierte sich der Politiker am Donnerstag über eine Moor-Photovoltaik-Anlage und in Klein Rheide (beide Kreis Schleswig-Flensburg) über einen Agri-Photovoltaik-Park. Letzterer ermöglicht Landwirtschaft und Gewinnung von Sonnenenergie zugleich. Damit gehen keine Agrarflächen verloren. Mit Photovoltaik-Anlagen auf Mooren können Landwirte zusätzlich Geld verdienen.

Sonnenenergie gilt als ein Schlüssel, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Dazu müssen in den nächsten Jahren deutlich mehr Anlangen gebaut werden, auch auf Freiflächen.