Oettinger-Brauerei stellt Bierproduktion in Braunschweig ein

Braunschweig (dpa/lni) –

Die Brauerei Oettinger wird in Braunschweig kein Bier mehr brauen. Die Produktion werde bis Jahresende eingestellt, sagte eine Sprecherin der Brauerei. Derzeit arbeiten rund 120 Beschäftigte in Braunschweig, davon sollen zehn Arbeitsplätze in der Logistik und Materialwirtschaft erhalten bleiben. Zuvor hatte die «Braunschweiger Zeitung» berichtet.

Die Brauerei hatte bereits im Sommer angekündigt, die Produktion an die Standorte Oettingen und Mönchengladbach zu verlagern. Ursprünglich war die Teilschließung im Laufe des Frühjahrs 2026 geplant. Als Gründe nannte das Unternehmen sinkende Absätze und veraltete Technik.

Übernahme ist gescheitert

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Betriebsrat hatten sich gegen die Pläne gewehrt. Aus ihrer Sicht wäre der Standort nach Investitionen weiterhin leistungsfähig. Sie hatten die Hoffnung, dass ein anderer Getränkeproduzent einsteigt. Auch für die Brauerei «wäre der Erhalt aller Arbeitsplätze das Wunschszenario gewesen», betonte die Sprecherin der Brauerei. Doch aus der Übernahme werde leider nichts.

Die Brauerei in Braunschweig wurde 1871 gegründet. Oettinger hatte die frühere Feldschlößchen-Brauerei 2009 von Carlsberg übernommen.