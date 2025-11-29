Ölschlieren auf der Elbe – Verursacher ist unbekannt

Hamburg (dpa) –

Die Polizei hat am Mittag am Hamburger Hafen auf der Elbe Ölschlieren festgestellt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde die Umweltbehörde informiert und der Ölfilm mit einer Drohne gescannt. Die Ölschlieren ziehen sich demnach von der Überseebrücke bis in den Strandhafen hinein.

Die Umweltbehörde stuft sie nach Informationen der Polizei als nicht reinigungsfähig ein. Sie werden sich demnach von allein verflüchtigen. Zum Verursacher des Ölfilms gibt es noch keine Informationen. Aufgrund der Gezeiten sei es schwierig, eine Spur zu verfolgen.