Ölschlieren auf der Elbe – Verursacher ist unbekannt

29. November 2025 15:35
Ölschlieren ziehen sich auf der Elbe. (Symbolbild) Ulrich Perrey/dpa
Hamburg (dpa) –

Die Polizei hat am Mittag am Hamburger Hafen auf der Elbe Ölschlieren festgestellt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde die Umweltbehörde informiert und der Ölfilm mit einer Drohne gescannt. Die Ölschlieren ziehen sich demnach von der Überseebrücke bis in den Strandhafen hinein. 

Die Umweltbehörde stuft sie nach Informationen der Polizei als nicht reinigungsfähig ein. Sie werden sich demnach von allein verflüchtigen. Zum Verursacher des Ölfilms gibt es noch keine Informationen. Aufgrund der Gezeiten sei es schwierig, eine Spur zu verfolgen.

