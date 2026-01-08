Öffentlicher Nahverkehr ist wegen Wetters eingeschränkt

Hamburg (dpa/lno) –

Nutzer von Bus und Bahn in Hamburg und Umland können sich heute im öffentlichen Nahverkehr wegen des Wetters auf Verspätungen, verkürzte Linien und Ausfälle einstellen. So kommt es auf den Linien der S1, S2, S3, S5 und S7 zu Verspätungen, wie der HVV auf seinen Internetseiten mitteilte. Einige S-Bahnen müssen den Angaben zufolge zudem schon vor ihrem eigentlichen Ziel wenden und es kann auch zu Ausfällen von einzelnen Verbindungen kommen.

Auch der Busverkehr in Hamburg und im Umland ist betroffen: So fahren aufgrund der Straßenverhältnisse beispielsweise die Linien 6191, 6192 und 6182 die Haltestellen Rosdorf, Kastanienallee und Oeschebüttlel, Grüner Weg derzeit sicherheitsbedingt nicht an, wie der HVV weiter mitteilte. Unter anderem die Linien 6506, 6588 und 589 wurden wegen der Straßenglätte erst einmal eingestellt.

Wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte, fahren die Hochbahn-Busse, sind aber von den Wetterverhältnissen betroffen. Es könne daher aktuell zu Taktlücken und Verspätungen bis zu 30 Minuten kommen. «In einigen Stadtgebieten können unsere Busse aufgrund der Straßenverhältnisse nicht die regulären Linienwege fahren – das gilt beispielsweise im Hafen für die Kühlbrandbrücke sowie für die große Unterführung in Tonndorf.»

Die Hochbahn setze alles daran, den Busbetrieb aufrechtzuerhalten und habe unter anderem zusätzliche Busse eingeplant, um punktuell bei möglichen Ausfällen zu unterstützen.