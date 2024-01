OECD-Klimaschutz-Gutachten für Wirtschaft vorgelegt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Handelskammer Hamburg hat ein für die Wirtschaft der Hansestadt erarbeitetes Klimaschutz-Gutachten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorgelegt. Darin werde ein Weg hin zur Klimaneutralität der Wirtschaft bis zum Jahr 2040 aufgezeigt, teilte die Handelskammer mit. Auch würden in der Studie «Climate neutrality for the Hamburg economy by 2040» Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, der Chancen bei frühzeitigen Investitionen in den Klimaschutz und zur Bedeutung der Zusammenarbeit regionaler Institutionen mit der Politik geklärt.

«Die Hamburger Wirtschaft hat die Notwendigkeit der Transformation erkannt», sagte Handelskammerpräses Norbert Aust. Das Ziel für 2040 sei klar, aber ein Bekenntnis allein reiche nicht. Die Zusammenarbeit mit der OECD zeige, Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit bedingten einander, es sei jetzt Zeit zu handeln und es komme auf jeden an. Klimaschutz sei kein nettes Zusatzprodukt. Wer jetzt nicht handele, vergeben eine Chance. Es gehe um nicht weniger als den Planeten, die Menschen und die Lebensgrundlage.

Als weitere Rednerinnen und Redner wurden auf der Veranstaltung EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der stellvertretende Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Yoshiki Takeuchi, erwartet.