Ocean Race: Team Malizia holt Platz drei auf sechster Etappe

Den Haag (dpa/lno) –

Das Team Malizia des deutschen Top-Seglers Boris Herrmann hat auf der sechsten Etappe des Ocean Race noch Platz drei geholt. Trotz einer spektakulären Aufholjagd reichte es am Sonntag nicht mehr für den zeitweise in greifbare Nähe gerückten Tagessieg.

Die deutsche «Malizia – Seaexplorer» war zur Halbzeit der Etappe beim Fly-by in Kiel noch als Letzter um die Wendemarke gegangen. Danach arbeitete sich die Crew aber stark nach vorn. Einen zwischenzeitlichen Rückstand von mehr als 60 Seemeilen auf die Spitzenreiter hatten Skipper Boris Herrmann, Will Harris, Rosalin Kuiper und Axelle Pillain fast egalisiert. Die Ziellinie vor Den Haag erreichte aber im Endspurt das US-Team 11th Hour Racing vor Team Holcim-PRB. Die «Malizia – Seaexplorer» kreuzte die Ziellinie eine Minute und 20 Sekunden nach den Schweizern.

Kurze Zeit nach dem Führungstrio wurden die Teams Biotherm und Guyot im Ziel erwartet. In der Gesamtwertung bleibt 11th Hour Racing (33 Punkte) Spitzenreiter vor dem Start der siebten und letzten Etappe der Weltumseglung am Donnerstag in Richtung des italienischen Zielhafens in Genua. Auf den Plätzen zwei und drei liegen «Holcim-PRB» (31 Punkte) und Team Malizia (27 Punkte).