Ocean Race Europe: Kein Lohn für krassen «Malizia»-Start

Cartagena (dpa/lno) –

Im Ocean Race Europe läuft die dritte Etappe von Cartagena nach Nizza. Boris Herrmanns Team «Malizia» hat den Abschnitt mit einem ungewöhnlichen Zug eröffnet: Während das Feld dem ersten Wertungstor auf dem Breitengrad von Cabo de Palos zunächst dicht unter der spanischen Küste entgegenstrebte, riskierte Team «Malizia» einen Ausreißversuch auf See. Ausgezahlt hat sich die spannende Idee aber nicht.

«Wir hatten einen wirklich schönen Rechtsdreher auf der rechten Kursseite und mehr Wind. Es war eng und hätte auch zu unseren Gunsten ausgehen können», erklärte Boris Herrmann den Alleingang.

Zwei Bonuspunkte heimste Paul Meilhats französische Renndominatorin «Biotherm» als erstes Boot am Wertungstor ein. Einen Bonuspunkt sicherte sich nach Angaben der Rennleitung Team «Paprec Arkéa» (Frankreich). Die als fünftes Boot durch Wertungstor gegangene «Malizia – Seaexplorer» blieb ebenso ohne Bonuspunkte wie alle weiteren Boote.

«Malizia» im Gesamtklassement Dritter

Nach Nizza hatten die «Ocean’s Seven» am frühen Dienstagabend noch zwischen 660 und 665 Seemeilen zu absolvieren. Im französischen Etappenhafen wird die Flotte voraussichtlich am Freitag eintreffen.

Das Gesamtklassement führt bei der zweiten Auflage des Rund-Europa-Rennens über insgesamt fünf Etappen und ein abschließendes Kurzrennen im montenegrinischen Zielhafen Boka Bay Team «Biotherm» (25 Punkte) vor Team «Arkéa Paprec» (18 Punkte) und Team «Malizia» (13 Punkte) an.

Allerdings greift ab dem Ende der laufenden dritten Etappe eine Jury-Entscheidung infolge der Kieler Start-Kollision zwischen «Holcim-PRB» und dem italienischen Team «Allagrande Mapei Racing».

Danach erhält das Schweizer Team «Holcim-PRB» eine Wiedergutmachung für die verpasste erste Etappe in Höhe der durchschnittlich bei den Etappen zwei bis fünf ersegelten Ergebnisse. Damit könnten die Eidgenossen je nach Etappenverlauf Team «Malizia» bereits in Nizza von Platz drei verdrängen.