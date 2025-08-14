Ocean Race Europe: Herrmann Zweiter nach Herzschlagfinale

Das Team Malizia musste sich auf der ersten Etappe des Ocean Race Europe nur einem Boot geschlagen geben. Marcus Brandt/dpa

Portsmouth (dpa/lno) –

Das französische Team Biotherm hat das Ocean Race Europe mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg auf der ersten Etappe von Kiel nach Portsmouth eröffnet. Auf der um 60 Seemeilen verlängerten Strecke um Skagen, durch die Nordsee und den englischen Kanal wackelte die Crew um Skipper Paul Meilhat nie, beeindruckte in leichter werdenden Winden vor allem mit ihrer Bootsgeschwindigkeit. Die Franzosen brauchten 3 Tage, 19 Stunden, 58 Minuten und 30 Sekunden für die insgesamt gut 900 Seemeilen.

Ein packendes Finale spielte sich hinter den Siegern im Kampf um Platz zwei ab. Boris Herrmanns Team Malizia hatte die lange auf Position zwei liegende «Paprec Arkéa» bereits in der Nacht zum Donnerstag im Ärmelkanal erstmals überholt, wurde aber zunächst wieder eingefangen. Im Schlussspurt setzte sich das Team Malizia mit einem geschickten Manöver auf den letzten Meilen und einem Vorsprung von nur 7:24 Minuten gegen Yoann Richommes «Paprec Arkéa» durch. «Malizia – Seaexplorer» erreichte die Ziellinie vor Portsmouth nach 3 Tagen, 21 Stunden, 54 Minuten und 50 Sekunden.

Beschädigte Jachten schon bald einsatzbereit

Optimistische Töne sind nach vielen Tag-und-Nacht-Sonderschichten von jenen beiden Teams zu hören, die bei der dramatischen Kollision weniger als zwei Minuten nach dem Etappenstart in Kiel schwere Schäden an ihren Booten davongetragen hatten.

«Holcim-PRB»-Skipperin Rosalin Kuiper vermeldete von der Kieler Werft am Nord-Ostsee-Kanal: «Der Rumpf ist wieder geschlossen. Das ist ein wichtiger Schritt in unserem Reparaturprozess. Wir kämpfen wirklich, um das Boot rechtzeitig fertig zu bekommen.»

Einen genauen Neustarttermin nannten zunächst weder Kuiper noch Skipper Ambrogio Beccaria von Kollisionsgegner «Allagrande Mapei Racing». Doch die Veranstalter bestätigten ohne Angabe genauer Uhrzeiten, dass beide Teams noch im Laufe des Tages Kiel verlassen wollen.

Für beide Crash-Teams läuft der Wettlauf gegen die Zeit. Etappe zwei im Ocean Race Europe startet bereits am Sonntagabend in Portsmouth. Beide Teams müssten ihre Boote noch über rund 500 Seemeilen auf dem kürzesten Weg durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Portsmouth bringen.