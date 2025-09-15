Ocean Race Europe: Franzosen sichern vorzeitigen Gesamtsieg

Boka Bay/Montenegro (dpa/lno) –

Paul Meilhats Team Biotherm hat das Ocean Race Europe gewonnen. Die Franzosen setzten sich auch auf der fünften und letzten Etappe von Genua nach Boka Bay in Montenegro durch. Nach vier von fünf möglichen Etappensiegen sind sie nach dominanter Leistung von Crew und Boot mit insgesamt 48 Punkten vor dem abschließenden Küstenrennen am 20. September nicht mehr einzuholen.

Nach 7 Tagen, 8 Stunden, 13 Minuten und 33 Sekunden war das Meisterwerk der Franzosen vollbracht, die seit dem Rennstart in Kiel am 10. August vier von fünf Etappen gewinnen konnten. Boris Herrmanns Team Malizia beendete die letzte und mit rund 1600 Seemeilen längste Etappe im Ocean Race Europe gut zwei Stunden nach den Siegern als drittes Boot hinter der Schweizer Holcim-PRB mit Skipperin Rosalin Kuiper.

Versöhnlicher Abschluss

Mit dem zweiten Podiumsplatz nach Rang zwei auf der Auftaktetappe von Kiel nach Portsmouth bescherte sich Team Malizia beim Abschiedsrennen mit Boris Herrmanns 2022 getaufter Malizia – Seaexplorer einen versöhnlichen Abschluss nach forderndem Segel-Marathon. «Es ist fantastisch, das Rennen rund um Europa mit einem erneuten Podestplatz zu beenden, wie wir gehofft hatten», sagte Herrmann nach der Ankunft um 1.26 Uhr am frühen Montagmorgen in Boka Bay. Eine Top-Drei-Position im Europa-Rennen kann Team Malizia bei insgesamt 23 Punkten und Platz fünf nach fünf Etappen nicht mehr erreichen.