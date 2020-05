Oberverwaltungsgericht: Fitnessstudio-Schließung rechtmäßig

Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Lüneburg (dpa/lni) – Die Schließung von Fitnessstudios in Niedersachsen ist nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg rechtens. Der Antrag einer Betreiberin gegen die Corona-Verordnung des Landes wurde abgelehnt, wie die Justizbehörde am Freitag mitteilte. Mit Blick auf das bisherige Infektionsgeschehen und die Wirkung der Maßnahmen seien Schließungen weiterhin als wichtiger Baustein im Kampf gegen das Coronavirus zu sehen, hieß es zur Begründung. (Az.: 13 MN 156/20) Einzige Ausnahme ist ein Studio in Bad Iburg im Kreis Osnabrück, das nach einem vorläufigen Beschluss des Verwaltungsgerichts Osnabrück öffnen darf (Az.: 3 B 23/20).

Gegen diese Öffnungen war das Land bereits mit einer Beschwerde vorgegangen, auch um Rechtssicherheit und eine einheitliche Regelung für ganz Niedersachsen zu erreichen. Das Sozialministerium sieht sich durch den OVG-Beschluss in seiner Argumentation bestätigt. «Damit bleiben Fitnessstudios in Niedersachsen bis auf Weiteres geschlossen», teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Mitteilung des OVG