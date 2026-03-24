Oberleitungsstörung: Wo es bei der S-Bahn Hannover hakt

Hannover (dpa/lni) –

Wegen einer Oberleitungsstörung bei der S-Bahn Hannover kommt es am Morgen zu Verspätungen und Halteausfällen. Betroffen ist der Verkehr vom Hauptbahnhof in Richtung Norden auf den Linien S1, S2, S4 und S5, wie die Betreibergesellschaft mitteilte. Die Störung soll voraussichtlich bis zum Mittag andauern.

Konkret fahren die S1 und S2 ab Hauptbahnhof direkt nach Seelze, die S4 und S5 ihrerseits direkt nach Langenhagen-Pferdemarkt. Für die ausfallenden Zwischenhalte werden Ersatzbusse eingesetzt. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.