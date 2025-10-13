Oberleitungsschaden sorgt für Ausfälle der S-Bahn Hannover

Nach einem Schaden an einer Bahnstrecke gibt es bei der S-Bahn Hannover viele Störungen. (Symbolbild) Marco Rauch/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Durch einen Schaden an einer Oberleitung kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen bei der S-Bahn Hannover. Betroffen seien die Verbindungen der Linien S1, S2, S4 und S5 zwischen dem Hauptbahnhof und den Haltestellen Bennemühlen, dem Flughafen, Nienburg und Minden, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev mit.

Wie lange die Störungen dauern werden, war demnach am Nachmittag noch unklar. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrantritt über Ausfälle und Verspätungen zu informieren.