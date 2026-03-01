Oberleitungsschaden führt zu Behinderungen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Eine defekte Oberleitung hat zu Behinderungen im Bahnverkehr in Hamburg geführt. Der Zugbetrieb im Hamburger Hauptbahnhof sei am Nachmittag vorübergehend unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Bahn. Am frühen Abend seien noch zwei Gleise betroffen gewesen. Es sei zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Weitere Angaben machte die Bahn zunächst nicht.

Nach Medienberichten war eine Oberleitung gerissen und auf das Dach eines ICE gefallen. Bereits vor einer Woche hatte eine gerissene Oberleitung für Verkehrsbehinderungen am Hauptbahnhof in der Hansestadt geführt.