Oberbürgermeister zu Unterbringung: «Aus Panikmodus raus»

Lüneburg (dpa/lni) –

Die Oberbürgermeister in Niedersachsen schlagen Alarm angesichts der Kostenexplosion bei der Unterbringung von Geflüchteten. «Wir wollen entweder ein Strecken der Quote oder zeitlich mehr Luft», sagte der Vorsitzende Claudio Griese (CDU) aus Hameln am Donnerstag bei einer Konferenz der Bürgermeister in Lüneburg. Die Erwartungshaltung an das Land sei, dass man wieder in finanzielle Handlungsfähigkeit komme. «Wir sind dauerhaft unterfinanziert, sogar stabile Kommunen geraten in Schieflage», betonte Lüneburgs Bürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne).

«Die Migration wird ein Dauerthema bleiben, es kann nicht sein, dass immer Turnhallen zur Verfügung stehen», ergänzte Jürgen Krogmann (SPD) aus Oldenburg. «Wir müssen aus dem Panikmodus raus.» In Gesprächen mit dem Land gehe es um dauerhafte Lösungen wie Container, um das kostspielige Anmieten von Hallen und Hotels zu vermeiden. «Das Gesamtsystem ist am Limit», betonte Jan Arning, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Es müsse schnell Geld fließen. Der Bedarf liege im dreistelligen Millionenbereich.

Große Sorgen bereitet den Kommunen auch die Lage in den Kindergärten, Personal fehle an allen Ecken und Enden. «Wir sind in einer dramatischen Situation», sagte Frank Klingebiel (CDU) aus Salzgitter. «Wir müssen viel schneller werden, Ressourcen nutzen, Qualifikationen von Flüchtlingen anerkennen.»

Krankenhäuser und Rettungsdienste in Mangellage war ein weiteres Thema der Konferenz. Das System sei sehr belastet, viele Kliniken gerieten in Schieflage. Arning appellierte an die Kassenärztliche Vereinigung, den Notruf 116 117 bekannter zu machen. «Teilweise wird mit Lappalien der Rettungsdienst gerufen», erklärte er.