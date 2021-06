Oberbürgermeister gratuliert THW zur Handball-Meisterschaft

Ulf Kämpfer (SPD), amtierender Kieler Oberbürgermeister, hebt den Daumen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) – Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat dem THW Kiel zum Gewinn der 22. deutschen Handball-Meisterschaft gratuliert. «Das war aber spannend. Herzlichen Glückwunsch an den THW Kiel zum Titel! Dass die Meisterschale in Kiel bleibt, ist genau die richtige Belohnung für die unglaublich harte Arbeit der „Zebras‘ in dieser ungewöhnlich langen Saison», sagte Kämpfer am Sonntag. «Es ist wirklich schade, dass wir auch diesen Titel nicht wie in früheren Jahren mit Tausenden Fans auf dem Rathausplatz feiern können», fügte er in Anspielung auf die Corona-Pandemie hinzu.

Dem Titelverteidiger reichte am Sonntag im letzten Saisonspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ein 25:25 (13:12) zum Happy End. Bei Punktgleichheit mit dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt gab der gewonnene Direktvergleich nach 38 Spieltagen den Ausschlag zugunsten der Kieler. Dem Vizemeister half der klare 38:26 (24:12)-Erfolg zum Abschluss gegen HBW Balingen-Weilstetten nicht mehr.

