Oben-ohne-Schwimmen ab diesem Wochenende erlaubt

Göttingen (dpa/lni) –

Von diesem Sonntag an dürfen alle Badegäste am Wochenende Schwimmbäder in Göttingen ohne Oberkörperbekleidung besuchen. Vergangenen Dienstag hatte der Göttinger Sportausschuss eine entsprechende Regelung beschlossen, die vorerst bis Ende August gelten soll. Andreas Gruber, Geschäftsführer der Göttinger Sport und Freizeit GmbH, rechnet mit einem guten Besucheraufkommen.

Für Mina Berger vom feministischen Göttinger Bündnis «Gleiche Brust für alle» sei die Entscheidung ein Schritt in die richtige Richtung, sie ginge jedoch nicht weit genug. Berger heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. «Wir können nicht nur an zwei Tagen in der Woche Gleichberechtigung haben.» Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Göttingen, Christine Müller, hätte sich eine Oben-ohne-Regelung für alle Tage der Woche gewünscht. Für eine Gleichstellung der Geschlechter müsse der weibliche Körper entsexualisiert werden. Aber: «Dazu werden wir nicht in diesem Jahr und vermutlich auch nicht in diesem Jahrzehnt kommen.»

Auslöser für die neue Regelung war, dass Berger im August vergangenen Jahres wegen Oben-ohne-Badens aus einem Schwimmbad verwiesen wurde und Hausverbot erhielt. Berger bezeichnet sich selbst als non-binär, identifiziert sich also weder als Frau noch als Mann. Das Schwimmbad sah Berger als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung.