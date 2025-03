Obduktion nach Leichenfund: 26-Jähriger ist erstickt

In einem Wald bei Meerbeck wird die Leiche eines 26-Jährigen gefunden, die Obduktion ergibt als Todesursache: Ersticken. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Meerbeck (dpa/lni) –

Nach dem Fund der Leiche eines 26-Jährigen in einem Wald im Landkreis Schaumburg steht die Todesursache fest. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann erstickt sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg. Es gebe Hinweise, die auf Fremdeinwirkung hindeuteten, aber auch ein Unfall oder Suizid seien nicht ausgeschlossen, betonte er. Ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags sei eingeleitet, eine Mordkommission eingerichtet worden. Ermittelt werde in alle Richtungen.

Ein Landwirt hatte die Leiche des 26-jährigen Nienstädters am Sonntag im Meerbecker Ortsteil Kuckshagen gefunden. Am Montag wurde der Leichnam obduziert. Am gleichen Tag suchte eine Hundertschaft der Polizei das Gelände weiträumig ab, auch eine Drohne war im Einsatz. Hinweise auf einen Verdächtigen gab es zunächst nicht.