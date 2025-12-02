Obdachloser bei Matratzenbrand schwer verletzt

Nach einem Brand in einem Lager von Obdachlosen hat die Hamburger Feuerwehr einen Schwerverletzten ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Brand einer Matratze ist ein Obdachloser in Hamburg-Wandsbek schwer verletzt worden. Zu dem Feuer kam es am Vormittag in einer Lagerstätte von Wohnungslosen in einer früheren Spielhalle, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Das Alter des Verletzten ist nicht bekannt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Brandort liegt neben einem Parteibüro der Grünen. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang, hieß es. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Brand berichtet.