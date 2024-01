OB: Wohl noch wochenlang Hochwasser in Oldenburg

Jürgen Krogmann (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, steht an einer Brücke am Osternburger Kanal. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Das Hochwasser in Oldenburg könnte nach Einschätzung des Oberbürgermeisters Jürgen Krogmann noch wochenlang anhalten. Nach derzeitigen Prognosen gehe das Wasser alle zwei Tage um etwa fünf Zentimeter zurück, sagte der SPD-Politiker am Freitag. «Bis wir wirklich wieder auf dem Normalmaß sind, das wird eher Wochen als Tage dauern.»

Die Hochwasserlage in Oldenburg sei weiter angespannt. «Im Moment ist noch sehr viel Wasser in den Flussbetten und die Pegelstände sind noch sehr hoch, sodass wir noch keine Entwarnung geben können», sagte Krogmann. In den kommenden Tagen soll zumindest der Regen nachlassen, dann könnte das Schlimmste überstanden sein.

Laut Technischem Hilfswerk waren am Freitag in Oldenburg rund 130 Einsatzkräfte aktiv. Sie beobachten weiter intensiv die Deiche, derzeit gibt es nach Angaben des Oberbürgermeisters aber keine Hinweise auf konkrete Schäden.