OB von Weißwasser erhält Preis für Engagement gegen Hass

Hamburg/Weißwasser (dpa) – Der mit 30 000 Euro dotierte Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an den Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch. Der 49-Jährige werde für sein Engagement gegen Hass und die Spaltung der Gesellschaft geehrt, teilte die Deutsche Nationalstiftung am Donnerstag in Hamburg mit. Die Kampagne «No Hate Speech Movement» – ein journalistisches Netzwerk, das sich gegen Online-Hetze engagiert – bekommt den Förderpreis der Stiftung (20 000 Euro).

«Hassbotschaften und Drohungen gehören zum Alltag von Torsten Pötzsch. Auch einen Anschlag hat er schon überlebt: 2019 lockerten Unbekannte die Schrauben an den Rädern seines Privatwagens», teilte die Stiftung mit. Trotzdem lasse er sich nicht beirren und suche unermüdlich den Dialog mit Bürgern, um den Zusammenhalt und die Lebensqualität in seiner vom Strukturwandel gezeichneten Stadt zu stärken.

Als Beispiel nannte die Stiftung die von dem parteilosen Pötzsch ins Leben gerufene «Oberbürgermeister-Gerüchteküche». Auf dem Marktplatz von Weißwasser stellt er sich damit Fragen und Kritik der Bürger, informiert sie und stellt Gerüchte richtig. Er sehe sich «als Vertreter so vieler Bürgermeister in Gemeinden und Städten, die sich immer wieder Angriffen auf die eigene Person, die Familie, auf Freunde und Bekannte ausgesetzt sehen», zitierte die Nationalstiftung Pötzsch.

Der Vorstandschef der Stiftung, Thomas Mirow, nannte Kommunalpolitiker eine «wichtige Stütze unserer Demokratie». «Umso bestürzender ist es, dass immer mehr von ihnen zur Zielscheibe extremistischer Anfeindungen und Übergriffe werden. Torsten Pötzsch stemmt sich mit großem Mut gegen diese bedenkliche Entwicklung.» Stellvertretend werde er für die vielen Amtskollegen geehrt, die Haltung zeigten und sich in ihren Gemeinden gegen Hass und Hetze positionierten.

Die Preisverleihung ist für November in Hamburg geplant. Die Stiftung war 1993 vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und Weggefährten gegründet worden.

