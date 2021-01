OB fordert Austausch an Ministeriumsspitze wegen «Impfchaos»

Goslar (dpa/lni) – Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) hat angesichts der Pannen bei der Impforganisation in Niedersachsen einen Wechsel an der Spitze des Sozialministeriums in Hannover gefordert. «Ich fordere den Ministerpräsidenten Stephan Weil ausdrücklich auf, nun endlich die personellen Konsequenzen für diese Schlechtleistungen im vergangenen Pandemiejahr des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu treffen», schrieb Junk am Freitag auf seiner Homepage.

In harschen Worten kritisierte er das SPD-geführte Ministerium mit Ministerin Carola Reimann an der Spitze. «Was aus dem Sozialministerium heraus seit nun einem Jahr zusammengeschustert wird, reicht in anderen Bundesländern mindestens für eine Versetzung; möglicherweise in den einstweiligen Ruhestand», bemängelte Junk. Pleiten, Pech und Pannen habe es bei der Verteilung des Impfstoffes auch in anderen Bundesländern gegeben, in Bayern etwa seien jedoch schnell personelle Konsequenzen gezogen worden.

Das Stadtoberhaupt warnte auch vor einem Impftourismus zwischen unterschiedlichen Regionen. «Die über 80-Jährigen, die Glück hatten und tatsächlich einen der begehrten Impftermine erhalten haben, konnten sich nicht zwingend das Impfzentrum aussuchen, welches am nächsten gelegen war, weil dort einfach noch kein Impfstoff zur Verfügung steht. Das Ergebnis ist, dass jetzt eine rege Reisetätigkeit der Hochbetagten in Niedersachsen stattfindet, um an den Impfstoff zu kommen», kritisierte Junk. Was bei der Vergabe der Impftermine in Niedersaschen passiert sei, gleiche einem Chaos ohnegleichen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-223603/2

