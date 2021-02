Nutztierhaltungsmesse Eurotier geht digital über die Bühne

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) spricht. Foto: Michael Sohn/POOL AP/dpa

Hannover (dpa/lni) – Angesichts der Corona-Pandemie und des Lockdowns in Deutschland geht die Nutztierhaltungs-Messe Eurotier in diesem Jahr komplett digital über die Bühne. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eröffnet die Messe am heutigen Vormittag (11.00 Uhr). Mehr als 1400 Aussteller wollen sich bis zum 12. Februar online und multimedial dem Fachpublikum präsentieren. Neben Technik und Beratung für die Tierhaltung geht es unter anderem auch um Themen aus dem Bereich der Tierzucht, aber auch der Verarbeitung und der Vermarktung.

Parallel findet auch die Fachmesse EnergyDecentral statt, in deren Mittelpunkt innovative Energieversorgung steht. Hier präsentieren sich rund 200 Aussteller. Landwirtschaftliche Betriebe gehören mit Biogas- und Photovoltaikanlagen zu den wichtigsten Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland. Nach Angaben des Veranstalters, der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), sollen in Zukunft digitale Plattformen dauerhaft die Präsenzmessen der DLG in Hannover ergänzen. Ursprünglich waren beide Messen für den vergangenen November in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant.

