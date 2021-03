Nur wenig Kunden zum «Click & Meet»-Shoppen in Hamburgs City

Brigitte Engler, Hamburger City Management. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Trotz vorsichtiger Lockerungen für den Hamburger Einzelhandel verzeichneten die Läden in der Innenstadt am Montag nur geringen Kundenzulauf. Am Vormittag sei die Zahl der Kunden auch in den großen Häusern teils noch nicht einmal zweistellig gewesen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg. Viele Geschäfte seien auch noch in Vorbereitung auf einen Verkaufsstart nach dem seit Montag erlaubten «Click & Meet»-Prinzip – also shoppen nach vorheriger Terminvereinbarung. «Die Stadt ist verhalten besucht, und das war auch nicht anders zu erwarten.»

Große Häuser wie Karstadt, Peek&Cloppenburg, Alsterhaus oder Saturn hätten aber bereits geöffnet. «In der Europa Passage sind es sogar 60 Prozent der Geschäfte», sagte Engler. Für die meisten dürfte es sich jedoch kaum lohnen, da mit der Öffnung auch die Kosten für Personal, Security und Technik wieder anfielen. Zudem sei der Verkauf «eine schlechte Grundlage» für Gespräche mit Vermietern über Mietstundungen oder -nachlässe.

Sie könne sich vorstellen, dass die Läden in den Bezirken stärker von «Click & Meet» profitieren können. Das sei auch bei «Click & Collect» schon so gewesen. Für die Geschäfte in der Innenstadt sei es eher ein Mittel zur Kundenbindung, sagte Engler. «Keiner wird seine Kunden enttäuschen wollen.»

© dpa-infocom, dpa:210308-99-737401/2