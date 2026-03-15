Nur 1:1: Jena nutzt Überzahl gegen Hamburger SV nicht

Jena (dpa) –

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg trotz langer Überzahl verpasst. Die Thüringerinnen kamen am 20. Bundesliga-Spieltag nur zu einem 1:1 (1:1) gegen den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden Hamburger SV. Dadurch bleibt Jena mit zehn Punkten Letzter, der zwei Ränge besser platzierte HSV hat fünf Zähler und ein Spiel mehr auf dem Konto.

Olivia Alcaide sorgte in der zweiten Minute für einen Traumstart und brachte Jena in Führung. Paulina Bartz glich allerdings nur eine Viertelstunde später aus. In der 57. Minute verlor der HSV Annaleen Böhler durch eine Rote Karte, doch Jena konnte aus der Überzahl kein Kapital schlagen.