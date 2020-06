Nur 1:1 gegen Nürnberg: Kiel beendet Saison auf Platz elf

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel hat nur einen halbwegs versöhnlichen Abschluss einer wechselhaften Saison mit vielen Aufs und Abs in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Im Heimspiel gegen den taumelnden 1. FC Nürnberg kam die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Sonntag über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und belegte dadurch in der Abschlusstabelle den elften Rang. Der «Club» muss hingegen in die Abstiegsrelegation gegen den noch zu ermittelnden Drittliga-Dritten.

Patrick Erras (3. Minute) brachte die Gäste früh in Führung, die Lion Lauberbach (67.) für die Kieler nur noch egalisieren konnte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch das Siegtor auf dem Fuß, doch es blieb bei der insgesamt leistungsgerechten Punkteteilung.

Trainer Ole Werner war nach einer Auszeit wegen eines Trauerfalls in der Familie zum Saisonfinale auf die Kieler Bank zurückgekehrt. «Wir haben gemeinsam eine sehr schwierige Zeit durchgestanden, nun möchte ich sie auch mit der Mannschaft und meinem Funktionsteam beschließen», sagte der 32 Jährige, den seine Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann in zwei Partien vertreten hatten.

2017/18 Platz drei und der erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg verpasste Durchmarsch in die 1. Liga, danach Rang 6 und nun 11.: Dass es seit dem Aufstieg in die 2. Liga sportlich immer leicht bergab für die «Störche» ging, lag vor allem daran, dass die Kieler in jedem Jahr einen gewaltigen Umbruch im Kader verkraften mussten.

Was 2018 mit Trainer Tim Walter als Nachfolger von Aufstiegs-Coach Markus Anfang unerwartet gut gelang, konnte Andre Schubert zu Beginn dieser Saison nicht wiederholen. Die Kieler standen schnell in der Abstiegszone und reagierten: Am 15. September musste Schubert gehen, drei Wochen später folgte Sportchef Fabian Wohlgemuth. Mit Werner, bis dahin für Holstein II in der Regionalliga verantwortlich, und Uwe Stöver als Sportchef stabilisierte sich das Team allerdings und sicherte sich frühzeitig den Verbleib in der Liga.

Das neue Tandem im sportlichen Bereich kann für kommende Spielzeit nun einen Kader nach seiner Fasson zusammenstellen. Allerdings sind erneut Leistungsträger wie der Südkoreaner Jae-Sung Lee oder Janni Serra im Visier anderer Teams. Werner/Stöver müssen dafür sorgen, dass der Aderlass nicht erneut groß ist, sonst könnte es eng werden.

