Nun über 12.000 Ukraine-Flüchtlinge im Norden

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein haben die Behörden seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 12 098 Flüchtlinge ukrainischer Staatsangehörigkeit offiziell erfasst. Wie das Innenministerium in Kiel am Mittwoch weiter mitteilte, kamen dazu 417 Menschen aus Drittstaaten. Die meisten von diesen hätten die armenische, usbekische oder nigerianische Staatsangehörigkeit. In den Landesunterkünften trafen den Angaben zufolge bis Dienstagnacht 30 weitere Flüchtlinge ein. Dort sind derzeit insgesamt 694 Ukrainer untergebracht. Viele Flüchtlinge wurden bereits an die Kommunen weitergeleitet; andere kamen bei Verwandten oder Bekannten unter.