Trotz Corona-Pandemie Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein

Ein Schild verweist auf eine Abiturprüfung. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Kiel/Berlin (dpa/lno) – Schleswig-Holstein wird nun doch nicht wegen der Corona-Krise auf die Abiturprüfungen in diesem Schuljahr verzichten. Die Prüfungen würden wie geplant ab dem 21. April in Schleswig-Holstein stattfinden, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel nach Schaltkonferenzen der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Landesregierung mit. «Wir haben beschlossen, das Abitur regulär stattfinden zu lassen.»

Prien verwies auf die Ergebnisse der KMK: «Für die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland konnten wir durch diesen Beschluss der KMK heute endlich die Klarheit schaffen, die sie brauchen um sich gut auf ihre Prüfungen vorzubereiten.»

Noch am Vortag hatte Prien angekündigt, Schleswig-Holstein würde als erstes Bundesland wegen der Corona-Pandemie in diesem Schuljahr auf die Abiturprüfungen und auch alle anderen Schulabschlussprüfungen verzichten. Die Schüler hätten Abschlusszeugnisse auf Basis ihrer bisherigen Noten erhalten sollen.

Prien verteidigte ihr Vorgehen: «Es war notwendig, vorzupreschen». Sie habe «für unsere Schülerinnen und Schüler» eine Entscheidung vor dem Ferienbeginn am Freitag haben wollen. Mit Blick auf die KMK sagte Prien: «Manchmal ist es so, dass in einer solchen Gruppe einer mal drei Schritte vorweggehen muss, damit sich die Gruppe insgesamt mal einen Schritt bewegt. Diese Bewegung hat es heute gegeben: Es gibt ein gemeinsames Vorgehen! Es gibt die Klarheit, auch wenn ich mir eine andere fachliche Abwägung erhofft hatte.»

Die SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Parteivorsitzende Serpil Midyatli kritisierte, Prien habe mit ihrem unabgestimmten Vorstoß für unnötige Unruhe gesorgt. «Als SPD haben wir immer klar gesagt, es darf kein Durcheinander in Deutschland entstehen.» Die Prüfungen müssten gleichwertig abgelegt werden. Schon gar nicht dürften Schüler aus Schleswig-Holstein durch einen Alleingang der Bildungsministerin bei der Vergabe von Ausbildungs- oder Studienplätzen einen Nachteil erhalten.

Mitte März wurde der Unterricht wegen des neuartigen Coronavirus an den Schulen eingestellt. Im laufenden Schuljahr wollen in Schleswig-Holstein 14 000 Schüler ihr Abitur ablegen. Nach Angaben des Bildungsministeriums melden die Schulen zudem 10 415 Schüler zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss an und weitere 12 083 Schüler zum mittleren Schulabschluss.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) habe mitgeteilt, dass es nach jetzigem Stand doch vertretbar sein dürfte, unter Einhaltung besonderer Regeln zum Infektionsschutz, Prüfungen in den Schulen stattfinden zu lassen, sagte Prien. Daher habe das Kabinett über den KMK-Beschluss beraten und entsprechend entschieden.

Die Schulabschlussprüfungen in Deutschland sollen trotz der Krise nach jetzigem Stand stattfinden. Darauf einigten sich die Kultusminister. Für die jetzt verworfenen Pläne Priens soll es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der KMK-Schalte deutliche Kritik von fast allen Ländern gegeben haben.

Bekräftigt hat die KMK ihren Beschluss vom 12. März, wonach die Länder die erreichten Abschlüsse dieses Schuljahres gegenseitig anerkennen werden. Den Schülern sollen keinerlei Nachteile aus der jetzigen Ausnahmesituation entstehen. In Hessen und Rheinland-Pfalz finden momentan Abiturprüfungen unter strengen Hygienevorschriften weiterhin statt. Andere Länder haben das Abi und andere Schulabschlussprüfungen verschoben.

Die Pandemie breitet sich auch im nördlichsten Bundesland weiter aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Virus stieg von Montag bis Dienstag einschließlich von 544 auf 609 Fälle, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Im Norden befinden sich mittlerweile 61 Patienten in klinischer Behandlung. Am Dienstag waren es noch 50 Patienten gewesen. Die Landesregierung nannte bisher vier Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung. Dazu zählt auch ein in Ägypten gestorbener Tourist, der aus Schleswig-Holstein stammte.

Die von der Landesregierung angekündigte Soforthilfe wegen der Corona-Auswirkungen auf die Wirtschaft kommt nach Ansicht der SPD zu langsam in Gang. «Von der Investitionsbank des Landes Schleswig-Holsteins erwarten wir, dass Anträge für das Soforthilfeprogramm und den Mittelstandssicherungsfonds noch in dieser Woche ermöglicht werden», sagte SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner. Am Mittwochmorgen sei auf der Webseite nur die Bitte um wenige Tage Geduld zu finden gewesen.

Seit dem einstimmigen Landtagsbeschluss für ein Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro sei eine Woche vergangen, betonte Stegner. «Für eine «Sofort»-Hilfe ist das ein unzureichendes Tempo.» Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) müsse dafür sorgen, dass die Antragstellung unverzüglich starten könne. «Wichtig ist auch, dass bei der Abstimmung der verschiedenen Programme von Bund und Land alle die Hilfe bekommen, die sie brauchen und niemand auf der Strecke bleibt», forderte Stegner.