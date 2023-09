Nullwachstum beim BIP im Norden im ersten Halbjahr

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holstein hat im ersten Halbjahr 2023 beim preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) eine Stagnation im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Damit habe das nördlichste Bundesland besser abgeschnitten als Deutschland insgesamt mit einem Minus von 0,3 Prozent, teilte das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag mit. Analog zur Bundesebene stieg auch in Schleswig-Holstein die preisbereinigte Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Dienstleistungsbereich leicht an. Dagegen musste das schleswig-holsteinische Baugewerbe einen leichten realen Rückgang hinnehmen, was ebenfalls der Bundesentwicklung entspricht.