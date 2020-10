Null Emissionen: Hamburg Wasser stellt Klimaplan 2025 vor

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg Wasser will mit einem Klimaplan 2025 null Emissionen in allen relevanten Konzernbereichen erreichen. Der städtische Wasserversorger plant nach Angaben vom Mittwoch bis 2025 Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro für den Ausbau neuer regenerativer Erzeugungsanlagen. Außerdem soll der Eigenstrombedarf im Vergleich zu heute um 3,1 Millionen Kilowattstunden verringert werden. Für eine absolute Klimaneutralität werde bis 2025 ein verbindlicher Fahrplan entwickelt, mit dem das Unternehmen auch indirekte Emissionen – etwa durch Zulieferketten – künftig vermeiden oder kompensieren wolle, teilte Hamburg Wasser weiter mit.