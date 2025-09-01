Nürnbergs Flick wechselt nach Braunschweig

01. September 2025 20:12
Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild) Daniel Karmann/dpa
Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild) Daniel Karmann/dpa

Braunschweig (dpa) –

Mittelfeldspieler Florian Flick wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Danach greift eine Kaufpflicht für den ehemaligen Schalker.

«Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Sechser als Stabilisator im Zentrum verpflichten wollen. Genau diesen Spieler bekommen wir mit Florian Flick», sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

© dpa-infocom, dpa:250901-930-984306/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite