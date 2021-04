Nürnberg freut sich auf «geile Spiele» gegen HSV und Bochum

Nürnberg (dpa/lno) – Der 1. FC Nürnberg will seine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ausbauen und dabei die Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga ärgern. Am 10. Mai müssen die Franken zum Hamburger SV, am 16. Mai haben sie Heimrecht gegen Spitzenreiter VfL Bochum. «Wir wollen jetzt nichts herschenken», sagte Mittelfeldspieler Johannes Geis. «Jetzt kommen die geilen Spiele, aus denen wir das Maximum rausholen wollen, um die Saison positiv zu beenden.»

Dass seine Mannschaft jetzt nachlässt, erwartet auch Trainer Robert Klauß nicht. «Ich glaube, es wird keinen Spannungsabfall geben, weil wir noch geile Spiele vor der Brust haben», befand der 36-Jährige. «Da haben wir Bock drauf.»

© dpa-infocom, dpa:210428-99-386041/2

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Zweitliga-Statistiken Nürnberg

FCN-Kader

Rekordmarken 2. Liga