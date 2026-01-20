Notruf per Uhr: Eingeschlossene Frau aus Auto gerettet

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Messeschnellweg in Hannover ist am frühen Morgen eine Autofahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr kam der Wagen gegen 4.05 Uhr an der Abfahrt Mittelfeld in Fahrtrichtung Süden aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung liegen.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen automatischen Notruf einer Smartwatch. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Fahrerin eines Kleinwagens noch im Fahrzeug eingeschlossen und zunächst nicht ansprechbar. Feuerwehr und Rettungsdienst leiteten umgehend eine medizinische Versorgung und technische Rettung ein.

Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 34 Einsatzkräften bis etwa 5.00 Uhr im Einsatz.