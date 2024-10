Notruf-Panne in Lübeck – Tote war 73 Jahre alte Frau

Eine Panne hat es bei einem Notruf in Lübeck gegeben. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Lübeck (dpa) –

Von der Panne bei der Alarmierung eines Notarztes in Lübeck ist eine 73 Jahre alte Frau betroffen gewesen. Das teilte die Polizei mit, nachdem es am Donnerstag noch keine Informationen zur Identität gegeben hatte. Aufgrund der Verzögerung sei bei dem medizinischen Notfall für die Frau jede Hilfe zu spät gekommen, hatte die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Die 73-Jährige starb. Die Polizei ermittelt.

Die Leitstelle der Feuerwehr hatte nach Angaben der Stadt am Mittwoch einen Notruf aus dem Stadtteil Schlutup erfasst. «Trotz Zusage und Erfassung im System der Leitstelle der Feuerwehr Lübeck erfolgte aus bisher ungeklärten Gründen keine unverzügliche Alarmierung des Rettungswagens und des Notarztes.» Bürgermeister Jan Lindenau und der Leiter der Lübecker Feuerwehr, Thomas Köstler, äußerten sich zutiefst betroffen.