Notprogramm für Folgen der Coronakrise in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Die drastischen Einschnitte des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Corona-Pandemie machen sich in Schleswig-Holstein von Tag zu Tag stärker bemerkbar. Seit Mittwoch dürfen keine Touristen mehr ins Land, nach Schulen und Kitas sind nun auch Restaurants und viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Geöffnet bleiben aber Supermärkte, Apotheken, Drogerien oder Lieferdienste. Der Wirtschaft und anderen Notleidenden hilft Schleswig-Holstein mit einem Notprogramm über 500 Millionen Euro, das der Landtag am Mittwoch in seltener Eintracht verabschiedete.

Die Regierung um Ministerpräsident Daniel Günther hat in den vergangenen Tagen immer weitergehende Beschränkungen des Alltagslebens beschlossen. Der CDU-Politiker warb am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag um Verständnis für das Vorgehen und sprach allen Helfern in der derzeitigen Lage im Land seinen Dank aus. Der Applaus zum Abschluss seiner Rede solle «den Heldinnen und Helden unserer Zeit gelten, den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegenden insbesondere in unseren Krankenhäusern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Apotheken, unseren Polizistinnen und Polizisten». Seine Regierungserklärung schloss er mit den Worten: «Gemeinsam werden wir das schaffen!»

Dazu soll der historische Nachtragshaushalt der Koalition einen wichtigen Beitrag leisten. Viele Plätze im Plenum blieben leer, um das Risiko einer Ansteckung zu senken. Das Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro soll wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie abmildern. Es soll helfen, wenn Bundeshilfen und Versicherungsleistungen nicht greifen, sagte Günther. «Jeder einzelne ist jetzt gefragt, dann kommen wir bestmöglich durch diese Zeit.»

Die Dimension der Lage wird auch an der neuesten Statistik des Gesundheitsministeriums deutlich. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle um mehr als ein Drittel auf 196 Betroffene. Erfasst sind bis einschließlich Dienstag gemeldete Infektionen. Am Mittwoch wurden bereits weitere Fälle bekannt. Neun Menschen befinden sich in klinischer Behandlung.

Mittlerweile wurde auch in Schleswig-Holstein ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Bei einem 78-Jährigen war posthum eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigt worden. Der Patient, der im Universitätsklinikum in Lübeck starb, habe an Speiseröhrenkrebs gelitten, teilte das Klinikum am Dienstagabend mit. «Man kann nicht sagen, welche Rolle das Virus im Geschehen des Sterbens gespielt hat», sagte der Sprecher des Klinikums der Deutschen Presse-Agentur.

Angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Virus rief Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) Studenten zur Mithilfe als Freiwillige im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) auf. «In einer Zeit, in der wir gemeinsam eine große Herausforderung überwinden müssen, ist es für Studierende eine gute Möglichkeit, etwas zurückzugeben.» Das Uniklinikum benötige nicht nur die Hilfe von Medizin-Studenten. «Auch wer zum Beispiel eine Rettungssanitäter-Ausbildung hat oder anderweitig etwas beitragen will, zum Beispiel auch im Bereich der Logistik, ist herzlich willkommen.»

Einen ersten Covid-19-Fall gibt es in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster. Der Betroffene war dort am Montag nach Angaben des Landesamts für Ausländerangelegenheiten direkt nach seiner Aufnahme zum ärztlichen Dienst der Einrichtung gebracht und nach Diagnose eines Coronaverdachts isoliert worden. Am Dienstag kam die Bestätigung der Infektion. Ein weiterer Mann, der gemeinsam mit dem Betroffenen in die Erstaufnahme kam, wurde zur Sicherheit ebenfalls nach der Ankunft isoliert. Bei ihm wurde bisher aber keine Infektion diagnostiziert.

Bei der Einhaltung der Maßnahmen zur Verlangsamung der Pandemie setzt die Polizei primär auf den Dialog. «Wir setzen weiterhin vorrangig auf gute Aufklärung und Akzeptanz», sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). «Mir ist wichtiger, dass die Menschen sich heute an die Anweisungen halten, als dass sie morgen Bußgelder bezahlen.» Neben den bereits eingerichteten Kontrollstellen an den Zufahrtsstraßen der Inseln und den Kontrollstellen der Bundespolizei an der dänischen Grenze würden deshalb derzeit keine weiteren flächendeckenden Kontrollstellen eingerichtet.

Vor allem die Wirtschaft bereitet der Politik Sorgen: «Uns ist völlig klar, dass wir viele Firmen vor der Pleite retten müssen. Es geht um Existenzen, es geht um Arbeitsplätze. Besonders heftig trifft es in Schleswig-Holstein alle, die von Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungen leben», sagte Günther. Es sei das richtige Signal, «dass der Landtag uns heute in die Lage versetzt, entschlossen zu handeln».

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft wird Betrieb und Produktion ab Donnerstag vorübergehend einstellen. «Wir ergreifen diese Maßnahmen, um die auf unserer Werft arbeitenden Menschen bestmöglich zu schützen», sagte Geschäftsführer Alex Gregg-Smith. Die Werft stellte einen Antrag auf Erweiterung der bereits bestehenden Kurzarbeit.

Wenige Stunden nach dem Beschluss des Landtags forderte das Handwerk für in Not geratene kleine Unternehmen Soforthilfen in Höhe von 5000 bis 25 000 Euro. Es solle sich um nicht rückzahlbare Zuschüsse handeln, damit die Betriebe ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können, erklärten der Verband Handwerk Schleswig-Holstein und die Handwerkskammer Schleswig-Holstein. Anträge sollten kurzfristig geprüft und schnell Auszahlungen vorgenommen werden. Kurzarbeitergeld müsse auch an Inhaber von Handwerksbetrieben, Auszubildende und geringfügig Beschäftigte gezahlt werden. Solo-Selbstständige dürften nicht im Regen stehen gelassen werden: Die meisten der derzeit bereits angebotenen Hilfen kämen für sie nicht in Betracht. «Auch für sie, die etwa ein Fünftel aller Betriebe des Handwerks ausmachen, müssen Lösungen zur Soforthilfe gefunden werden.»

Auch SPD-Fraktionschef Ralf Stegner und Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben dankten ebenso wie AfD und SSW allen Helfern in dieser Ausnahmesituation. Stegner betonte, «das öffentliche Leben wird von 100 auf 0 runtergefahren». Nun gehe es darum, «das Leben unserer Eltern und Großeltern zu retten». Vor allem für ältere Menschen ist eine Infektion mit dem Virus mit Risiken behaftet. Oppositions- und Regierungsfraktionen lobten das besonnene und entschlossene Handeln der Landesregierung.

Auch der Landtag selbst traf mit einer Änderung der Geschäftsordnung Vorkehrungen für den Fall, dass viele der 73 Abgeordneten an Covid-19 erkranken sollten. Künftig reichen elf anwesende Abgeordnete aus, um Gesetze zu schließen. Bislang muss mindestens die Hälfte der aktuell 73 Abgeordneten anwesend sein. Die Not-Regelung gilt bis Ende Juli.

Über mögliche Ausgangssperren zur Senkung des Ansteckungsrisikos wird im Norden bislang nicht gesprochen. Regierungschef Günther betonte jedoch: «Wir werden tun, was erforderlich ist. Wir entscheiden tagesaktuell. Wir informieren tagesaktuell.» Er verstehe die Existenzängste vieler Menschen. «Was immer erforderlich ist, wird getan, um unsere Wirtschaft und unsere Bürger durch diese Zeit zu bringen.» Günther verwies auf das ausgeweitete Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen, den Verzicht auf Stundungszinsen oder Steuervorauszahlungen.

Infos der Landesregierung rund um den neuen Coronavirus