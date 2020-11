Nothilfefonds: Vier Millionen für Hamburger Vereine

Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Sportvereine in Hamburg können von Freitag an Unterstützung aus dem Nothilfefonds Sport II beantragen. Dafür stellt die Stadt rund vier Millionen Euro bereit, wie sie am Freitag mitteilte. Neben gemeinnützigen Sportvereinen gilt das auch für Anbieter von anerkannten Rehasportkursen, Sportveranstalter und Proficlubs, die ihre Lizenzspielerabteilungen als Wirtschaftsbetrieb ausgegliedert haben. Voraussetzung ist, sie durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Anträge werden online beim Hamburger Sportbund (HSB) gestellt. Zuschüsse können bis zu 40 000 Euro je Sportverein betragen. Unterstützung erfolgt für die Zeit nach dem 15. Juni 2020.

