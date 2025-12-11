Notfalleinsätze legen Linien der S-Bahn Hannover lahm

Fahrgäste werden angesichts der ausgefallenen S-Bahn-Linien gebeten, sich vor ihrer Abfahrt über die bekannten Auskunftsmedien zu informieren. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Zwei Notfalleinsätze führen derzeit zu Einschränkungen im Netz der S-Bahn Hannover. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S5, wie das Unternehmen mitteilte. Die ungefähre Dauer der Störung betrage geschätzt mindestens drei Stunden, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte.

Die S1 und S2 fallen demnach zwischen Weetzen und Haste aus. Grund sei ein Notfalleinsatz in Wennigsen. Ein Auto habe sich eingeklemmt auf den Schienen befunden, wie die Sprecherin sagte. Dieses sei inzwischen entfernt worden, doch die Schienen werden demnach noch auf mögliche Schäden begutachtet. Auf dem Abschnitt werde ein Ersatzbus eingesetzt, hieß es in einer Mitteilung.

Fahrgäste sollen sich vor ihrer Abfahrt informieren

Auch die S5 ist betroffen. Nach Angaben des Unternehmens kommt es wegen eines weiteren Notfalleinsatzes in Holtensen/Linderte zu Ausfällen zwischen Weetzen und Hameln. Laut der Sprecherin sollen sich Personen im Gleis aufgehalten haben. Auch dort pendeln Busse als Ersatzverkehr.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Abfahrt über bekannte Auskunftsmedien wie den DB Navigator, FahrPlaner oder die Üstra-App zu informieren.