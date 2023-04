Notfall hinterm Steuer: Mann fährt gegen neun Autos

Kiel (dpa/lno) –

Offenbar wegen eines medizinischen Notfalls während des Fahrens ist ein 61 Jahre alter Mann in Kiel gegen neun parkende Autos, zwei Poller und einen Fahrradständer gefahren. Der Mann selbst war unmittelbar nach dem Unfall am Montagabend nicht ansprechbar und Polizisten mussten die Scheibe des Wagens einschlagen, um ihm helfen zu können, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 61-Jährige musste noch am Unfallort wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall sei ein Schaden von etwa 60.000 Euro entstanden.