Notfall auf Segeljacht vor Helgoland

Helgoland (dpa) –

Einsatzkräfte haben einen kranken Segler von einer Jacht nordwestlich der Insel Helgoland gerettet. Ein Einsatzschiff der Bundespolizei hatte am frühen Morgen einen Funkruf der Jacht empfangen, teilten die Beamten mit. Der Mann habe über starke Schmerzen im Brustbereich geklagt. Auch ein in der Nähe fahrendes italienisches Kreuzfahrtschiff wurde in den Einsatz einbezogen. Dessen Schiffsarzt sollte auf die Segeljacht übersetzen. Aufgrund der Wetterbedingungen war dies jedoch zunächst nicht möglich.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei holten den Arzt dann schließlich mit einem Kontrollboot von Bord des Kreuzfahrtschiffes und brachten ihn zusammen mit zwei Sanitätern zur Segeljacht. Sie konnten den Segler stabilisieren und auf das Schiff der Bundespolizei bringen. Von dort aus flog ihn ein Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Schleswig-Holstein. Er befindet sich nach Angaben der Bundespolizei in einem stabilen Zustand.