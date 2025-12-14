Notfall auf Norwegen-Fähre – Seenotretter helfen

Laboe (dpa/lno) –

Seenotretter sind einem verletzten Crewmitglied einer Fähre auf dem Weg nach Oslo zu Hilfe geeilt. Die 30-Jährige hatte sich am Samstagnachmittag an Bord der «Color Fantasy» auf der Kieler Förde schwer verletzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) berichtete. Das 224 Meter lange Schiff hatte kurz zuvor abgelegt. Zuvor hatten Medien berichtet.

Seenotretter liefen nach Eingang des Notrufs mit dem aktuell in Laboe bei Kiel stationierten Seenotrettungskreuzer «Hans Hackmack» aus und gingen rund 600 Meter vor Laboe längsseits. Bei relativ ruhiger See mit Wellenhöhen von lediglich etwa einem halben Meter und einer mäßigen Brise sei die Übergabe reibungslos verlaufen, berichteten die Seenotretter. Die Frau wurde anschließend von Laboe aus mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.