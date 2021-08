Notfälle auf Schlachthof: Mitarbeiter in Klinik gebracht

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Sögel (dpa/lni) – Nach zwei Notfällen auf einem Schlachthof in Sögel im Landkreis Emsland sind zwei Mitarbeiter ins Krankenhaus gekommen. Ein 44-Jähriger wurde am Freitagabend bewusstlos aufgefunden, reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Die näheren Umstände seien unklar. Zuvor hatte ein 19-jähriger Mitarbeiter bei Arbeiten Schnitt- und Quetschverletzungen an der Hand erlitten. Noch während Rettungskräfte den Verunglückten versorgten, wurde auf einem anderen Geschoss der bewusstlose 44-Jährige gemeldet, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Demnach waren 30 Feuerwehrleute, mehrere Notärzte, Rettungssanitäter und die Polizei im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geschahen die beiden Notfälle unabhängig voneinander. Wegen des Betriebsunfalls wurde das Gewerbeaufsichtsamt informiert.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-00250/2