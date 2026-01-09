Notbetreuung nach Schulausfällen hat begonnen

Kiel (dpa/lno) –

Nach wetterbedingten Schulausfällen in neun Kreisen in Schleswig-Holstein hat in den betroffenen Kreisen die Notbetreuung begonnen. Das bestätigte das Bildungsministerium in Kiel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Betreuung werde Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen eins bis sechs angeboten.

Geschlossen bleiben Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn. Ursache der Ausfälle ist das erwartete Winterwetter mit starken Schneeverwehungen in Schleswig-Holstein.

Schüler sollen während der Notbetreuung Aufgaben erledigen, die ihnen Lehrer bereits während des Unterrichts gegeben haben. Schulen können auch über Lernsysteme Unterrichtsmaterial bereitstellen.