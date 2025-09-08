Notaufnahme nach Brand in Klinik kurze Zeit geschlossen

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Brandes im Technikbereich hat die Asklepios Klinik in Hamburg-Harburg am Nachmittag die Aufnahme von Notfallpatienten vorübergehend stoppen müssen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte vermutlich eine defekte Batterie das Feuer verursacht. Der Brand habe aber rasch gelöscht werden können.

Vorsorglich seien Klinikbereiche im Umfeld des Brandes wegen der Rauchentwicklung geräumt worden, darunter auch die Notaufnahme. Wie eine Klinikmitarbeiterin sagte, wurden Patienten an umliegenden Krankenhäuser weitervermittelt. Nach gut zweistündiger Unterbrechung habe die Notaufnahme am frühen Abend wieder ihre Arbeit aufnehmen können.

Laut Feuerwehr waren zwei Löschzüge im Einsatz. Verletzte habe es nicht gegeben. Nach Lüftung der betroffenen Gebäudeteile seien am Abend alle Beschränkungen aufgehoben worden. Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache wurden eingeleitet. Über das Feuer in der Klinik hatte die «Morgenpost» berichtet.