Notarztwagen überschlägt sich bei Unfall

Bremen (dpa/lni) – Ein Notarztwagen im Einsatz ist in Bremen mit einem Pkw kollidiert und hat sich überschlagen. Der Fahrer des Krankenwagens, eine Notärztin und eine Praktikantin sowie der Fahrer des Autos wurden verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Das teilte die Feuerwehr in der Hansestadt am Freitag mit. Der Notarztwagen sei auf einer Alarmfahrt gewesen, als der Unfall auf einer vielbefahrenen Kreuzung passierte. Die Polizei ermittelt einem Sprecher zufolge, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung Totalschaden.

