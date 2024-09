Notarztwagen stößt mit Auto und zwei Fußgängern zusammen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Notarztwagen ist in Hamburg-Uhlenhorst mit einem Auto und zwei Fußgängern zusammengestoßen. Sechs Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich am späten Samstagabend an einer Kreuzung in der Nähe der Mundsburg-Türme. Der Notarztwagen habe eine Mutter zu ihrem Kind ins Krankenhaus bringen sollen. Die Frau und der Fahrer, die beiden Insassen im anderen Auto sowie die beiden Fußgänger erlitten leichte Blessuren.