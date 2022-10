Notarzt- und Polizeiauto stoßen zusammen

Bremerhaven (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß von einem Polizeiauto und einem Notarztwagen in Bremerhaven sind am Dienstag eine Notärztin und ein Notfallsanitäter leicht verletzt worden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge waren die beiden Fahrzeuge mit Blaulicht zu unterschiedlichen Einsätzen unterwegs, als sie auf einer schlecht einsehbaren Kreuzung miteinander kollidierten. Der Notarztwagen wurde dabei gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Insassen dieses Autos wie auch die Polizisten seien mit dem Schrecken davongekommen, hieß es. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.