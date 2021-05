Norweger Draagen wird neuer Organist am Hamburger Michel

Der Hamburger Michel hat einen neuen Organisten. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Der Organist Magne H. Draagen wird neuer Kirchenmusiker am Hamburger Michel. Der 46-jährige Norweger habe sich im Wettbewerb gegen Mari Fukumoto von der Musikhochschule Weimar durchgesetzt, teilte eine Sprecherin der Gemeinde am Mittwoch mit. Draagen ist seit 2012 Kantor am Nidarosdom in Trondheim, der Hauptkirche Norwegens. «Wir freuen uns sehr auf Herrn Draagen und sind sicher, dass er gemeinsam mit Kantor Jörg Endebrock die Strahlkraft der Kirchenmusik an St. Michaelis noch verstärken wird», erklärte Michel-Hauptpastor Alexander Röder. Draagen folgt auf Manuel Gera, der am 1. Mai nach 20-jähriger Tätigkeit am Michel als Kreiskantor nach Jüterbog (Brandenburg) bei Berlin wechselte.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-657824/2

