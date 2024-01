Norwegen patzt erneut: Niederlage gegen Portugal

Hamburg (dpa) –

Die norwegische Handball-Nationalmannschaft hat bei der EM eine weitere Enttäuschung erlebt. Die höher gehandelten Skandinavier verloren am Mittwoch zum Auftakt der Hauptrundengruppe II in Hamburg gegen Portugal mit 32:37 (15:18). In der Vorrunde hatte das Team um den früheren Kieler Star Sander Sagosen gegen Slowenien eine Niederlage kassiert und gegen die Färöer nur unentschieden gespielt. Für die Norweger ist das Halbfinale kaum noch zu erreichen.

Gegen die Portugiesen dominierten sie nur die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit. Danach bekamen sie die beweglichen Südeuropäer immer weniger in den Griff. Vor allem Pedro Portella (8 Tore) und Martim Costa (7) waren nicht zu stoppen. Für die Norweger traf Kristian Björnsen (6) am besten. Sagosen steuerte lediglich zwei Tore bei. Größter internationaler Erfolg der Portugiesen war bislang der sechste Platz bei der EM 2020.