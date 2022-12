Northvolt-Vertreter am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss

Kiel (dpa/lno) –

Der geplante Bau einer großen Batteriezellenfabrik für Elektroautos an der Westküste beschäftigt am Mittwoch (10.00 Uhr) den Wirtschaftsausschuss des Landtags. Northvolt-Geschäftsführer Christofer Haux will den Abgeordneten Informationen zu den Plänen des schwedischen Konzerns in Heide geben. Das Unternehmen hat angekündigt, im kommenden Jahr so schnell wie möglich eine endgültige Entscheidung über eine Ansiedlung im Kreis Dithmarschen treffen zu wollen.

Als Investitionsvolumen in Heide sind bis zu 4,5 Milliarden Euro im Gespräch. Northvolt-Chef Peter Carlsson hat bereits signalisiert, der Bau der Fabrik könnte sich verzögern. Als Gründe nannte er die örtlichen Strompreise und höhere Subventionen in den USA. Deshalb könnte sich das Unternehmen zunächst dort ansiedeln.